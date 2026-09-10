Bomberos de Cutral Co y Plaza Huincul se suman al reclamo nacional por fondos adeudados

Habrá toque de sirena convocado a nivel nacional

Los cuarteles realizarán este jueves un toque de sirena a las 10, en simultáneo con Bomberos Voluntarios de todo el país. Reclaman la transferencia de fondos nacionales destinados al funcionamiento y equipamiento.

Los Bomberos Voluntarios de Cutral Co y Plaza Huincul se sumarán este jueves 10 de septiembre a las 10 al toque de sirena convocado a nivel nacional para reclamar por la falta de transferencia de fondos por parte del Gobierno Nacional.

La medida fue impulsada por el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, junto con las 29 federaciones provinciales.

Desde los cuarteles señalaron que los recursos son necesarios para sostener el funcionamiento, mantenimiento, equipamiento y operatividad de las instituciones.