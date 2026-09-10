Huincul: declaran culpable a un vecino por agredir a un efectivo policial en Año Nuevo

En los próximos días se realizará una audiencia para determinar la condena, que podría o no ser de prisión efectiva

Ayer se resolvió que Nicolás Esteban Velázquez es culpable de agredir a un efectivo policial durante un procedimiento realizado el 1 de enero de 2026, en el barrio Norte de Plaza Huincul.

La fiscalía sostuvieron que entre las 6.45 y las 7 de ese primero de enero, una patrulla del Comando Radioeléctrico comenzó una persecución de un Ford Fiesta ante la sospecha de que sus ocupantes tenían un arma de fuego.

La recorrida terminó en una vivienda de barrio Norte, donde el auto estacionó y al llegar la patrulla ordenó que todos los presentes se apoyaran contra el móvil para identificarlas. Pero Velázquez se negó y le dio un golpe de puño en el rostro al policía, que cayó al piso. Allí el agresor le pisó la mano izquierda. Las lesiones quedaron acreditadas por las certificaciones médicas incorporadas durante el juicio.

La jueza Laura Barbé avaló la teoría del caso de la fiscalía y descartó la hipótesis de legítima defensa de un tercero planteada por la defensa. Por ello, declaró a Nicolás Esteban Velázquez autor penalmente responsable del delito de atentado contra la autoridad agravado por haber puesto manos en la autoridad, en concurso ideal con lesiones leves.

La pena que le corresponde cumplir al condenado será debatida en una audiencia que la Oficina Judicial deberá fijar para tal fin dentro de los próximos días.