Nicolás González obtuvo la victoria en la clase RC-MR en el Rally de San Francisco

El piloto neuquino sigue demostrando su gran presente

El piloto neuquino Nicolás González y su navegante Gerónimo Bordignon, al mando de un Volkswagen, se adjudicaron la victoria en la categoría RC-MR durante la sexta fecha del Rally Argentino disputada en San Francisco.

El resultado le permitió a la dupla sumar puntos para el campeonato nacional tras haber afrontado competencias complejas en las fechas previas de Catamarca y Reconquista.

Rendimiento técnico y declaraciones Respecto al desarrollo de la prueba, González detalló que la carrera presentó exigencias desde el primer rulo de la jornada del sábado. Asimismo, el piloto remarcó que el equipo ST evaluó componentes técnicos adaptados para superficies de llano, logrando un funcionamiento favorable a lo largo del circuito.

Por su parte, el navegante Gerónimo Bordignon señaló que el desempeño en San Francisco sirvió para recuperar la confianza luego de los errores e inconvenientes registrados en las competencias anteriores. Con este triunfo, la tripulación afrontará la segunda mitad del calendario 2026 en los puestos de vanguardia de su categoría.