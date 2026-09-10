Curso de Chino Mandarín: una nueva propuesta de capacitación llega a Plaza Huincul

El curso será de nivel inicial y estará dirigido a mayores de 18 años

Plaza Huincul anunció una nueva propuesta formativa destinada a personas adultas interesadas en incorporar conocimientos del idioma chino mandarín.

El curso será de nivel inicial y estará dirigido a mayores de 18 años, con el objetivo de brindar herramientas para el aprendizaje de uno de los idiomas de mayor relevancia a nivel internacional y favorecer nuevas posibilidades de comunicación.

Las clases comenzarán el 28 de septiembre y se desarrollarán los miércoles, de 10:00 a 12:00 horas, en las instalaciones de la Subsecretaría de Capacitación, ubicada en Avenida Libertador 517, Plaza Huincul.