Plaza Huincul: la EPET 10 invita a feria de emprendedores

Quienes tengan un emprendimiento y quieran participar todavía pueden reservar un espacio para instalar su stand.

La propuesta se realizará este domingo 13 de septiembre, de 17 a 21 horas, en el SAF de la EPET N° 10. El encuentro busca reunir a emprendedores, estudiantes, docentes y familias, con una propuesta destinada a acompañar la iniciativa local.

La actividad tendrá lugar en el SAF de la EPET N° 10, en el horario de 17 a 21 horas, y contará con la participación de estudiantes, profesores, familias y emprendedores de la localidad que quieran sumarse a la propuesta.

Según se informó, la feria ofrecerá un espacio para la exposición y comercialización de productos, artesanías y propuestas gastronómicas, entre otras iniciativas. La convocatoria apunta además a fortalecer el acompañamiento a los emprendimientos locales y generar un punto de encuentro entre quienes producen y la comunidad.

Inscripciones abiertas

Quienes tengan un emprendimiento y quieran participar todavía pueden reservar un espacio para instalar su stand. La organización indicó que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 11 de septiembre.

La feria tendrá además un objetivo solidario: lo recaudado será destinado como beneficio para la colación de los estudiantes de 6° año.

Para obtener información y comunicarse con la organización, se habilitó el número 299 4510066.