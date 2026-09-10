Restringen la circulación en la Ruta Provincial 67 por una obra de duplicación de calzada

Los conductores deberán utilizar exclusivamente los caminos alternativos habilitados

La dirección Provincial de Vialidad de Neuquén implementó desde este jueves 10 de septiembre nuevas restricciones de circulación en un tramo de la Ruta Provincial Nº 67, debido al avance de los trabajos de duplicación de calzada.

La medida comprende el sector ubicado entre el empalme con la rotonda de la Ruta Nacional Nº 22 y la progresiva 1+500. En ese tramo se establecieron desvíos internos de circulación que deberán ser utilizados por los usuarios de la vía.

Desde Vialidad Provincial explicaron que la disposición responde a la necesidad de garantizar condiciones de seguridad ante la presencia permanente de maquinaria pesada y camiones de gran porte que trabajan en la obra.

El organismo advirtió que el cruce transversal de vehículos particulares y de empresas sobre la traza en ejecución genera situaciones de riesgo al interferir con el desplazamiento de los equipos afectados a los trabajos.

Además, el ingreso de vehículos al terreno que se encuentra en preparación puede provocar daños en las tareas de movimiento y preparación de suelo y en las bases de la futura calzada. Estas situaciones pueden generar reparaciones y reacondicionamientos que afectan el normal avance de la obra.

Desvíos obligatorios

Los conductores deberán utilizar exclusivamente los caminos alternativos habilitados, señalizados con flechas verdes en el mapa correspondiente, con ingreso desde la rotonda de la Ruta de Circunvalación de la Ruta Nacional Nº 22.

En tanto, quedó prohibido el ingreso y cruce transversal por el sector identificado en rojo, correspondiente al terreno donde se ejecutan los trabajos de preparación para la futura calzada.

Según informó Vialidad Provincial, el esquema de desvío interno implementado durante esta etapa será el mismo que funcionará de manera permanente una vez finalizadas las obras de duplicación de la Ruta Provincial Nº 67.

Las restricciones se aplicarán por etapas, de acuerdo con el avance de los distintos frentes de obra y de las tareas de pavimentación.

Para consultas o asistencia, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Provincial a través de WhatsApp, en la línea 2942-572138.