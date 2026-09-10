Tienda de Sabores llega a Zapala con productos neuquinos premium

En el marco de la 70° edición de Zapala Emprende.

La feria reunirá a unos 40 emprendedores neuquinos este fin de semana, en el marco de la 70° edición de Zapala Emprende.

La feria itinerante “Tienda de Sabores” llegará a Zapala este sábado 12 y domingo 13 de septiembre, de 16 a 22, en el Paseo La Estación.

Participarán alrededor de 40 emprendedores de distintas localidades de Neuquén, que ofrecerán quesos, miel, chocolates, alfajores, vinos, cervezas artesanales, dulces, mermeladas, gin, vermut y otros productos.

La propuesta es organizada por el Centro PyME-ADENEU, con el acompañamiento de la Municipalidad de Zapala, y se desarrollará junto a la 70° edición de Zapala Emprende.

El encuentro busca promover los productos neuquinos y generar nuevas oportunidades comerciales para productores y emprendedores de la provincia.