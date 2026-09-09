La Escuela Go-shin-kai de Cutral Co sumó podios en un torneo virtual internacional

La Escuela de Karate-do y Kobudo “Go-shin-kai”, fundada por Luis José Alalín en la década de 1970 en Cutral Co, participó de un certamen en formato virtual enfocado en la ejecución técnica de catas (secuencias de movimientos).

La dinámica del torneo requirió la presentación de videos cumpliendo con requisitos técnicos específicos. El jurado examinador estuvo compuesto por jueces de Panamá y Europa, mientras que los entrenadores locales también participaron en la evaluación de competidores de otros países.

Tras el cierre del proceso de juzgamiento, la delegación local alcanzó los siguientes puestos:

Javier Badilla: Obtuvo el segundo lugar en la ejecución de la técnica.

Obtuvo el segundo lugar en la ejecución de la técnica. Ian: Se ubicó en el primer puesto dentro de la categoría cinturón naranja.

Se ubicó en el primer puesto dentro de la categoría cinturón naranja. Thiago Martínez: Logró el primer lugar en cata de armas con la utilización de tonfa.

El instructor Javier Badilla, quien lleva 26 años dedicado a la práctica de este arte marcial, explicó los detalles de la competencia y el trabajo de la institución.

El profesor señaló que la evaluación demandó tiempo debido a la cantidad de videos enviados y a la coordinación de criterios entre los árbitros. Asimismo, expresó su satisfacción por los diplomas y reconocimientos obtenidos para la localidad y para los alumnos de la escuela.

En relación con el funcionamiento de la entidad, Badilla detalló que dictan clases los días lunes, miércoles y viernes en la sede de la Seccional MPN. Las actividades se dividen en tres grupos de edad: infantil (de 6 a 10 años), adolescente (de 10 a 16 años) y adultos.

Por último, el instructor remarcó que la práctica no está orientada al combate sobre un ring, sino a la enseñanza de valores y la defensa personal. La conducción técnica del establecimiento se completa con los profesores Rubén Troncoso, Lautaro Troncoso y la colaboradora Karina.