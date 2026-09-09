Plaza Huincul realizó una jornada de reconocimiento a deportistas y dirigentes locales

Fueron destacados deportistas en distintas disciplinas

En la jornada de ayer se llevó a cabo un acto de reconocimiento a deportistas, dirigentes, formadores y familias de Plaza Huincul. La actividad incluyó homenajes a jóvenes, adultos y reconocimientos póstumos a atletas que representaron a la localidad en distintas disciplinas a nivel provincial, nacional e internacional.

Durante el encuentro, las autoridades hicieron referencia a la ordenanza municipal aprobada por el Concejo Deliberante, la cual establece la asistencia y acompañamiento del Estado a los clubes, deportistas individuales y disciplinas de barrio durante los doce meses del año.

Asimismo, se abordó el trabajo articulado con el gobierno provincial mediante el programa de Clubes Sociales, orientado al desarrollo de infraestructura en las instituciones deportivas, junto con la entrega de becas.

En los discursos oficiales se remarcó la importancia del acompañamiento familiar, el trabajo técnico de los entrenadores y la labor de contención que realizan los clubes en la comunidad. La jornada concluyó con la entrega formal de las distinciones a los deportistas y a los representantes de las entidades locales.