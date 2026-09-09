Plaza Huincul: prohíben los limpiavidrios, trapitos y malabaristas en la vía pública

La ordenanza se aprobó por mayoría de seis de los siete concejales. Hubo un voto en contra.

El Concejo Deliberante de Plaza Huincul aprobó por mayoría la ordenanza que regula la actividad de limpiavidrios, trapitos y malabaristas, lavado de autos o motos, en la vía pública. Los infractores serán multados y sancionados económicamente.

Esta ordenanza derogó la anterior que había sido aprobada en 2024 y que regulaba el uso del espacio público, donde entre otros puntos se pedía un empadronamiento. El presidente del Deliberante, Daniel Vidondo, las concejalas Liliana Gords, Viviana Casado, Marga Yunes; los concejales Fernando Doroschenco y Gustavo Suárez, votaron a favor.

En contra lo hizo Sebastián Ávila. Fundamentó su postura negativa al considerar que quienes realizan esa tarea hoy están en situación de consumos problemáticos. “Creo que hay un paso anterior, que necesitamos abordar primero ese problema (de las adicciones) para avanzar con esta ordenanza”, señaló y propuso que primero se disponga de algún refugio o espacio para la contención.

El articulado especifica que queda prohibido en Plaza Huincul, el “ejercicio de actividades de cuidado de vehículos, actividades artísticas callejeras, vigilancia, limpieza de vidrios, lavado de vehículos o moto vehículos, malabaristas, reserva de espacios de estacionamiento, prestación de servicios de estacionamiento u otras actividades de similares características, desarrolladas en la vía pública, sea en forma onerosa o gratuita, sin autorización municipal expresa”.

Alcanzará a las personas que no tengan la autorización municipal y ofrezcan la tarea de cuidado, vigilancia, limpieza, al percibir o no la retribución económica.

Por otra parte, será el área municipal las que controlen y fiscalicen que se cumpla esta norma. Para los infractores de la norma, habrá apercibimiento, infracción; multas de entre cincuenta (50) y cien (100) U.T según la gravedad.

Además, se secuestrarán los elementos utilizados para la actividad.Si quienes están en esa infracción son niños o niñas, adolescentes se le dará inmediata intervención a la autoridad administrativa.

Se propone que el Ejecutivo pueda realizar las correspondientes capacitaciones para encaminar a las personas hacia otra actividad. Además, se tiene que reglamentar la ordenanza y se pidió que se lleven adelante campañas de informacióin y concientización.

Qué decía la ordenanza anterior

Esta norma derogó la anterior N° 2017 que fue aprobada en 2024 daba cuenta de la regulación de las actividades de uso del espacio público, que implicara tareas que requieran dinero sin obligacióni de una contraprestación.

Se creaba el Registro de las Personas que realizaban este tipo de actividades con datos y las habilitaciones. Estaban incluidos los limpiavidrios; cuidacoches; malabarismos, mimos o representaciones de arte callejero.

Addemás, se debía inscribirse en el padrón habilitado específicamente por actividad, ser argentino nativo, por opción o naturalizado, o extranjero con habilitación para ejercer actividades laborales en el país.Tener 18 años y con domiiclio en Plaza Huincul, con una mínima antigüedad de 2 años, entre otras.