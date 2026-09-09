Cambian sentido de circulación en calles importantes del barrio Pampa, instalan los carteles

La secretaría de Servicios Públicos, del sector cartelería, instaló los carteles que indican el sentido único de circulación para las calles Tucuman, Sarmiento y General Paz.
Se trata de las calles principales del barrio Pampa, que históricamente y por costumbre eran doble mano. Eso se modificó años anteriores hasta Santa Teresita pero ahora se extendió hasta 13 de Diciembre.
Las calles están asfaltadas y cuando terminen de instalar los carteles, regirá la ordenanza que establece el sentido único de circulación y comenzarán las multas.
Tucumán va de este a oeste, Sarmiento de oeste a este, Elordi de este a oeste y General Paz de oeste a este, entre Santa Teresita y 13 de Diciembre.