Directivos de Alianza visitaron a Tatino Romero en el hospital

Tatino sigue internado y recibió la visita del presidente y del secretario del club

El presidente del club Fabián Vega y el secretario Agustín aciar llegaron de visita al hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul para alegrar la tarde del hincha y ex dirigente, Tatino Romero.

Los dirigentes de Alianza le entregaron una remera conmemorativa por el bicampeonato del club obtenido en 20 26 y conversaron con él sobre su estado de salud.

El reporte médico indica que en los últimos días ha mejorado pero todavía se encuentra delicado y necesita continuar internado reiteran el pedido de oraciones para que mejore su salud a todos los hinchas de Alianza.