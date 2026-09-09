La Escuela de Taekwondo Sabón Neer se prepara para un torneo internacional en Río Negro

Santi Oliva detalló la actualidad de la Escuela de Taekwondo "Sabón Neer" de Cutral Co

Santi Oliva detalló la actualidad de la Escuela de Taekwondo “Sabón Neer” de Cutral Co, institución en la que continúa el trabajo de formación iniciado por su padre, Daniel Oliva, en conjunto con su hermano.

Calendario deportivo y competencias Tras competir en la Copa de Campeones y organizar en la localidad la Copa Homenaje a Daniel Oliva, el establecimiento enfoca su preparación para participar los días 19 y 20 en un torneo Open que se disputará en la ciudad de General Roca, Río Negro. El certamen reunirá a delegaciones de Argentina, Chile y Perú.

Actualmente, la escuela registra una matrícula de aproximadamente 70 alumnos de distintas edades. En la escala técnica, Santi Oliva alcanzó la graduación de Quinto Dan —nivel que también posee su hermano—, con la proyección de rendir el examen para Sexto Dan el próximo año. Dentro del grupo de adultos, la institución cuenta con el regreso de practicantes de trayectoria como Darío Parra, quien reanudó la actividad tras haber iniciado su camino marcial con el fundador de la escuela.

Sedes y días de entrenamiento Las prácticas se dictan en dos gimnasios de la ciudad y mantienen cupos disponibles para la incorporación de nuevos alumnos: