Zapala: una adolescente que iba en bici murió al ser atropellada por un colectivo

El incidente vial ocurrió en la tarde del lunes, cuando una joven identificada como Nicol Montecino iba en bicicleta junto a un adolescente de 15 años y al llegar a la esquina La Pampa y Pollero del barrio Alto fueron impactados por el vehículo de transporte urbano.
Tras el incidente, intervino la fiscal Marina Díaz, con la supervisión del fiscal jefe Matías Álvarez. Desde el Ministerio Público Fiscal dispusieron la autopsia -que se realizará hoy en la ciudad de Neuquén-, el secuestro de las cámaras de seguridad de la zona, pericias accidentológicas y mecánicas sobre ambos rodados, entrevistas a vecinos y a pasajeros del colectivo, y la toma de muestras de sangre al chofer.
En la Municipalidad de Zapala además de decretaron dos días de duelo, ya que la joven era hija de un empleado municipal. Y el intendente Carlos Koopman dejó sus condolencias en redes sociales.