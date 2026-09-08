Mica Di Lena representó a Plaza Huincul y Cutral Co en la Confluencia de Sabores, en Neuquén

La chef de la comarca petrolera estuvo en una masterclass con Chiara Dolci

El festival Confluencia de Sabores se realizó el pasado fin de semana en el Parque Jaime de Nevares con una variada oferta gastronómica e itinerario cultural.

El domingo hubo un stand con representación local ya que estuvo presente la chef Mica Di Lena junto a Chiara Dolci con una degustación y clase en vivo. Cocinaron un alfajor de queso parmesano con relleno de hongos.

El evento tuvo una gran repercusión de público, el sol acompañó aunque también hubo un poco de frío. Pero igualmente la organización informó que unas 80 mil personas se acercaron a participar.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó la realización del evento “con más de 90 puestos, con la gastronomía nuestra, con la gastronomía local, regional, con productos locales y regionales, que eso la pone en valor y la verdad que es un Neuquén que está con mucho crecimiento y cuando una ciudad crece necesita propuestas gastronómicas importantes y de este nivel.”

Sobre el dinamismo comercial que genera la iniciativa en la economía local y la continuidad del consumo en los establecimientos gastronómicos, Pasqualini señaló que “una vez que pasa Confluencia de Sabores, toda esta movida vuelve a los locales, a los restaurantes con nuevas propuestas.”

Hubo 40 food trucks, 40 stands de bebidas, bebidas desde café hasta cervezas, gins, vermut, licuados. Y además, este sector de ahumados y sector de carpas para los restaurantes.

Las actividades forman parte de la agenda festiva organizada por el aniversario 122 de Neuquén capital, promoviendo el uso recreativo y comunitario de los espacios públicos.

Hoy domingo 6 de septiembre nos encontramos a partir de las 15 hs en “Confluencia de sabores” Parque Jaime de Nevares Neuquén Capital.