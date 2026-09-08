Cutral Co: denuncian vandalismo en la seccional del MPN

El hecho fue advertido y generó el repudio de la dirigencia y los militantes.

El domingo último se registró un hecho vandálico en la seccional del Movimiento Popular Neuquino, situada en Sáenz Peña, entre Córdoba y Perniseck de Cutral Co.

Las autoridades de la seccional local emitieron un comunicado en el que se repudió lo ocurrido que significa un hecho más porque no es el primero. En este caso, se arrancaron las luces que están en el exterior del edificio.

“Este tipo de acciones no solo dañan el patrimonio físico de nuestrar casa partidaria, sino que atentan directamente contra el trabajo diario, el esfuerzo colectivo y el espacio que, con tanto cariño, construimos para toda la comunidad”, se indicó en el comunicado.

Las autoridades partidarias expresaron que no tienen claro todavía si “estos sucesos obedecen al vandalismo solamente o si tendrán alguna connotación política”. Recordaron que se trata del tercero que tiene como blanco las instalaciones de la sede.

“Creeemos firmemenete que la violencia y el vandalismo no tienen cabida en el ejercicio legítimo de la diversida de opiniones ni en la construcción de una sociedad basada en el diálogo y el respeto mutuo”, subrayó.

Finalmente, agradecieron profundamente las muestras de solidaridad y apoyo que recibieron de parte de vecinos afiliados y de amigos.

“Lejos de desanimarnos estos tristes episodios nos impulsan a seguir trabajando con más fuerza por y para nuestra comunidad”, concluyeron en el comunicado que firma la comisión directiva y los convencionales e integrantes de la junta de Gobierno Cutral Co.