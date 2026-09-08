DORA BARO

NECROLÓGICA QEPD

La docente Nélida Dora Baro, falleció y desde el municipio y el sindicato docente Aten dieron a conocer las condolencias a sus familiares.

“El intendente municipal, Claudio Larraza y el departamento Ejecutivo de la municipalidad de Plaza Huincul, lamentan con profundo pesar el fallecimiento de Nélida Dora Baro, madre de Cecilia Porco, empleada municipal de Plaza Huincul.

El Ejecutivo municipal extiende sus condolencias, deseando que su alma descanse en paz y que sus familiares encuentren pronta resignación ante esta irreparable pérdida”, informaron.

Desde ATEN, se indicó que “despedimos con profundo pesar a Dora Baro Docente jubilada que se desempeñó en escuelas primarias de nuestras localidades”. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias y abrazamos a toda la familia, amigxs y compañerxs en este momento tan doloroso”.