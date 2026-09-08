Petrolero Argentino: Rauli Cerda asumió la subcomisión de fútbol y confirmó al nuevo cuerpo técnico para la primera división

Manuel Tranamil vuelve a ser el DT de primera

Cerda inició de manera formal sus funciones como presidente de la subcomisión de fútbol del Club Petrolero Argentino mediante una reunión organizativa con directores técnicos y delegados de la institución.

Durante la jornada, se presentaron los lineamientos del equipo de trabajo que acompañará la gestión de Cerda, la cual se articulará en forma directa con Marcos, quien se desempeña como presidente de la Comisión General de la entidad.

El principal compromiso deportivo en el horizonte de la institución es la disputa de la Copa Neuquén. Al respecto, el dirigente confirmó que el inicio del certamen sufrió una postergación de una semana, factor que consideró favorable para disponer de un mayor margen de preparación con el plantel de cara al debut.

Para la conducción del plantel de primera división, se definió el retorno de Manuel Tranamil en el cuerpo técnico. La presentación oficial de los entrenadores ante el grupo de jugadores se programó para este martes, instancia en la que se expondrá detalladamente la metodología de trabajo establecida para la temporada.

Asimismo, la subcomisión de fútbol iniciará una convocatoria dirigida a incorporar futbolistas, con especial prioridad en las categorías que integran el bloque mayor de la institución.