Se confirmaron las zonas para la Copa Neuquén 2026, el último certamen de la temporada de Lifune

La Liga de Fútbol del Neuquén oficializó la conformación de los grupos para la Copa Neuquén 2026, torneo que representará el último certamen del calendario anual de la federación. De acuerdo con el cronograma de la organización, la competencia se pondrá en marcha el fin de semana del 19 y 20 de septiembre.
Las zonas de Petrolero y Alianza La distribución de los equipos de la comarca petrolera determinó que los clubes locales integren las zonas A y C del torneo:
- Zona A: Estará integrada por Petrolero, Don Bosco Zpla, Rivadavia y Unión de Zapala.
- Zona C: Contará con la participación de Alianza Cutral Co, Bicicros, Los Canales y Unión Vecinal.
Conformación de los restantes grupos El resto de los clubes participantes se distribuirán en las siguientes cuatro zonas geográficas y de competencia:
- Zona B: San Patricio Chañar, Dep. Rincón, Añelo y Esperanza.
- Zona D: Maronese, Sapere, Atlético Nqn y Pacífico.
- Zona E: Río Grande, Patagonia, Villa Iris y Eucalipto.
- Zona F: Independiente, Confluencia, Centenario y San Lorenzo.