Qué anuncia el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este martes una jornada con cielo despejado en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 18° Centígrados y la mínima de 7°. El viento se presentará del sudoeste a 8 kilómetros con ráfagas de 20 kilómetros. Para la noche, se mantendrá de mismo cuadrante a 21 kilómetros con ráfagas de 36 kilómetros.
El cielo estará despejado en el día y hacia la noche será mayormente despejado.
Para el miércoles se espera una temperatura máxima de 16° y la mínima de 6° Centígrados.