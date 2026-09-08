Qué anuncia el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas máximas llegarán a los 36 kilómetros.
Cielo Despejado

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este martes una jornada con cielo despejado en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 18° Centígrados y la mínima de 7°. El viento se presentará del sudoeste a 8 kilómetros con ráfagas de 20 kilómetros. Para la noche, se mantendrá de mismo cuadrante a 21 kilómetros con ráfagas de 36 kilómetros.

El cielo estará despejado en el día y hacia la noche será mayormente despejado.

Para el miércoles se espera una temperatura máxima de 16° y la mínima de 6° Centígrados.