Cambiaron los horarios de los pasos fronterizos entre Neuquén y Chile

Fueron modificados a partir del cambio de hora implementado en el vecino país.

Los horarios de atención de los pasos fronterizos que conectan la provincia de Neuquén con Chile fueron modificados a partir del cambio de hora implementado en el vecino país.

La actualización comenzó a regir desde la medianoche del sábado 5 de septiembre, con el inicio del horario de verano chileno, y alcanza a los pasos internacionales Mamuil Malal, Hua Hum, Pino Hachado e Icalma.

Según el nuevo cronograma, en los pasos Mamuil Malal y Hua Hum, el horario habilitado para el egreso desde Argentina hacia Chile es de 8 a 19, mientras que el ingreso a la Argentina también se encuentra habilitado en ese mismo horario.

Por su parte, en los pasos Pino Hachado e Icalma, el egreso desde Argentina hacia Chile se puede realizar entre las 8 y las 19, mientras que el ingreso al país está permitido hasta las 20.

Desde la Jefatura de Gabinete recomendaron a las personas que tengan previsto viajar hacia Chile consultar previamente los horarios vigentes y planificar el recorrido con anticipación.