“Círculo de Luz”: nuevo espacio de acompañamiento para mujeres en Cutral Co y Plaza Huincul

La iniciativa se desarrolla los martes, de 14 a 16 horas

El Área de Salud Mental y Servicio Social del hospital Complejidad VI impulsa el grupo “Círculo de Luz”, un dispositivo de acompañamiento destinado a mujeres, que propone un espacio de encuentro, escucha y contención.

La iniciativa se desarrolla los martes, de 14 a 16 horas, y busca generar un ámbito donde las participantes puedan compartir experiencias, fortalecer vínculos y abordar distintas situaciones desde una perspectiva de acompañamiento y cuidado de la salud mental.

Para recibir información o realizar consultas sobre el espacio de Salud Mental y Trabajo Social, se puede concurrir de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, al Hospital de Complejidad VI.

También se encuentran disponibles los canales de contacto del área: internos 3248/3251, el correo saludmentalculturalco@gmail.com y ssocialsaludc@gmail.com.