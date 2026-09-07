Taller de Teatro: abren las inscripciones para jóvenes y adultos en Cutral Co

Las clases se desarrollarán los días lunes, de 19 a 21 horas

Cutral Co, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, informó que se encuentran abiertas las inscripciones para participar del Taller de Teatro, una propuesta destinada a jóvenes y adultos a partir de los 18 años, sin límite de edad.

El espacio propone trabajar en formación actoral y de elenco, brindando a los participantes la posibilidad de acercarse al mundo del teatro mediante diferentes herramientas y experiencias vinculadas a la actuación.

Las clases se desarrollarán los días lunes, de 19 a 21 horas, en la Casa de la Historia.

Las personas interesadas en participar pueden realizar la inscripción en la Casa de la Cultura, ubicada en avenida Carlos H. Rodríguez, en el horario de 9 a 13 horas.

La actividad es gratuita y está abierta a todas las personas mayores de 18 años que quieran iniciarse o profundizar sus conocimientos en el ámbito teatral.