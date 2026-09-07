Abren las inscripciones para una capacitación en soldadura en CFP 4 Plaza Huincul

Comenzará el lunes 14 de septiembre y se extenderá hasta el 4 de diciembre de 2026

La propuesta está destinada a mayores de 18 años y contempla formación práctica intensiva en soldadura, seguridad e higiene. El curso comenzará el 14 de septiembre y se extenderá hasta el 4 de diciembre.

Una nueva propuesta de capacitación en oficios se encuentra abierta para quienes buscan adquirir herramientas prácticas y fortalecer sus posibilidades de inserción laboral en Plaza Huincul.

Se trata del curso de Soldador Básico, una formación orientada a mayores de 18 años que propone brindar conocimientos y habilidades vinculadas al trabajo con equipos y materiales de soldadura.

De acuerdo con la información difundida, la capacitación comenzará el lunes 14 de septiembre y se extenderá hasta el 4 de diciembre de 2026, con clases de lunes a viernes, de 18:30 a 22:00 horas.

Durante el curso se abordarán contenidos relacionados con la preparación de materiales y equipos de soldadura, la realización de uniones seguras y resistentes y la aplicación de normas de seguridad e higiene.

Además, la propuesta contempla el desarrollo de habilidades prácticas demandadas en la industria, junto con una formación orientada al trabajo. La capacitación contará con certificación avalada por el CPE.

Requisitos para inscribirse

Las personas interesadas deberán presentar:

Fotocopia del DNI.

Certificado de estudios primarios o secundarios finalizados.

Acta de nacimiento.

El curso se desarrollará en Azucena Maizani 670, Plaza Huincul.

Desde la organización destacaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.