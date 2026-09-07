Servicio de Obstetricia: así es el cronograma de atención en centros de salud de la comarca

Brindan atención para control de embarazo, PAP, HPV y anticoncepción, entre otras prestaciones.

Se informó el cronograma de atención del Servicio de Obstetricia que se desarrollará en distintos Centros de Salud (CAPS) y NODOS de ambas localidades, que funcionan de 8 a 20 horas y brindan atención para control de embarazo, PAP, HPV y anticoncepción, entre otras prestaciones.

Las atenciones estarán distribuidas de la siguiente manera:

Lunes 7 de septiembre

  • NODO Otaño: licenciada Guzmán.
  • CAPS San Martín: licenciada Sacomandi.
  • Consultorio hospital: licenciada Di Tomaso.

Martes 8 de septiembre

  • NODO Pampa: licenciada Valenzuela.
  • CAPS Monte Hermoso: licenciada Sacomandi.
  • CAPS Peñi: licenciada Guzmán.

Miércoles 9 de septiembre

  • NODO Otaño: licenciada Paneblanco.
  • Consultorio Hospital: licenciada Di Tomaso.
  • CAPS Bretana: licenciada Guzmán.

Jueves 10 de septiembre

  • NODO Pampa: licenciada Leyes.
  • CAPS Parque Oeste: licenciada Paneblanco.
  • CAPS Unión: licenciada Guzmán.

Viernes 11 de septiembre

  • NODO Otaño: licenciada Sacomandi.
  • CAPS Peñi: licenciada Di Tomaso.
  • CAPS Unión: licenciada Guzmán.