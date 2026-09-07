Servicio de Obstetricia: así es el cronograma de atención en centros de salud de la comarca

Se informó el cronograma de atención del Servicio de Obstetricia que se desarrollará en distintos Centros de Salud (CAPS) y NODOS de ambas localidades, que funcionan de 8 a 20 horas y brindan atención para control de embarazo, PAP, HPV y anticoncepción, entre otras prestaciones.
Las atenciones estarán distribuidas de la siguiente manera:
Lunes 7 de septiembre
- NODO Otaño: licenciada Guzmán.
- CAPS San Martín: licenciada Sacomandi.
- Consultorio hospital: licenciada Di Tomaso.
Martes 8 de septiembre
- NODO Pampa: licenciada Valenzuela.
- CAPS Monte Hermoso: licenciada Sacomandi.
- CAPS Peñi: licenciada Guzmán.
Miércoles 9 de septiembre
- NODO Otaño: licenciada Paneblanco.
- Consultorio Hospital: licenciada Di Tomaso.
- CAPS Bretana: licenciada Guzmán.
Jueves 10 de septiembre
- NODO Pampa: licenciada Leyes.
- CAPS Parque Oeste: licenciada Paneblanco.
- CAPS Unión: licenciada Guzmán.
Viernes 11 de septiembre
- NODO Otaño: licenciada Sacomandi.
- CAPS Peñi: licenciada Di Tomaso.
- CAPS Unión: licenciada Guzmán.