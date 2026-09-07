Habrá corte programado de energía en Cutral Co este martes

En el barrio Nehuenche

La interrupción del suministro eléctrico se realizará entre las 9 y las 12 horas debido a trabajos de instalación de medidores telemedidos y mantenimiento en la red de distribución.

Copelco informó que este martes 8 de septiembre se llevará adelante un corte programado del servicio de energía eléctrica en un sector de la ciudad.

Según el comunicado, la suspensión del suministro se producirá de 9:00 a 12:00 horas y estará vinculada a tareas de instalación de medidores telemedidos y mantenimiento en la red de distribución.

El corte afectará a los asociados ubicados en el barrio Nehuenche, específicamente en el Complejo de 72 Viviendas.