La E.P.A. N°5 realizará una exposición este martes en Cutral Co

Desde las 19.30 horas

La E.P.A. N°5, Primaria de Adultos, llevará adelante este martes 8 de septiembre una exposición destinada a compartir los proyectos, aprendizajes e iniciativas desarrollados por su comunidad educativa.

La propuesta se presenta bajo el lema “Compartir ideas es construir futuro” y busca generar un espacio de encuentro en el que estudiantes y miembros de la comunidad puedan mostrar sus trabajos, experiencias y proyectos.

La actividad se desarrollará este martes 8 de septiembre, desde las 19:30, en la calle General Paz 157.