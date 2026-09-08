Estudiantes de la EPET 1 recorrieron las obras del predio deportivo “Bambi Flores”

Pudieron conocer en territorio el avance de los trabajos y vincular los contenidos de su formación con una obra en ejecución.

Alumnos de 6° año de la especialidad Maestro Mayor de Obras realizaron una visita técnica al predio polideportivo “Bambi Flores”, donde pudieron conocer en territorio el avance de los trabajos y vincular los contenidos de su formación con una obra en ejecución.

Estudiantes de 6° año de la E.P.E.T. N° 1 de Cutral Co participaron este martes de una visita de obra al predio deportivo “Bambi Flores”, ubicado en el sector de los barrios Brentana y Peñi Trapun.

La recorrida estuvo encabezada por el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, y el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico. Los alumnos, que cursan con orientación en Maestro Mayor de Obras, pudieron observar las distintas etapas de ejecución del proyecto y conocer detalles técnicos de la infraestructura que se construye en el lugar.

El predio contempla una superficie aproximada de 19 mil metros cuadrados y tendrá distintos espacios destinados a la práctica deportiva, además de sectores parquizados e iluminación.

De acuerdo con lo informado durante la visita, el complejo contará con canchas de básquet, fútbol y vóley, dos canchas de pádel y una cancha reglamentaria de hockey. El proyecto también incluye la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) de 325 metros cuadrados, acompañado por módulos sanitarios.

Uno de los trabajos que ya se encuentra finalizado corresponde a la iluminación perimetral del predio.

Durante la recorrida, Rioseco destacó el carácter comunitario que tendrá el espacio y señaló que el objetivo es que se convierta en un centro social y deportivo para los vecinos de la zona.

“Lo importante es que sea un centro social. Es para toda la comunidad, pero que esté en el corazón de los barrios Brentana y Peñi Trapun, para nosotros es un orgullo”, expresó el jefe comunal.

La actividad también tuvo un componente pedagógico. El arquitecto Gustavo Cortés, quien acompañó a los estudiantes, explicó que la visita permitió relacionar los conocimientos adquiridos durante la carrera con el desarrollo concreto de una obra.

Además, adelantó que los alumnos realizarán un seguimiento semanal de los trabajos, como parte de su formación técnica y de su acercamiento a las distintas etapas que comprende una construcción de estas características.

De esta manera, la obra del predio “Bambi Flores” se convirtió también en un espacio de aprendizaje para los futuros Maestros Mayores de Obras, quienes podrán observar de manera directa la evolución de un proyecto desde su ejecución en territorio.