Plastiferro inaugurará su nueva planta en el Parque Industrial de Plaza Huincul

El intendente Claudio Larraza recorrió las instalaciones

El intendente Claudio Larraza recorrió las instalaciones de la empresa Plastiferro, ubicada en el Parque Industrial de Plaza Huincul, que se prepara para inaugurar este viernes su nueva planta de fabricación de tubos flexibles destinados a la industria hidrocarburífera.

La puesta en marcha de la planta representa una nueva radicación productiva para la ciudad y constituye un paso más en el fortalecimiento de su perfil industrial, consolidando su posición estratégica dentro del corredor energético de la provincia de Neuquén.

Durante la recorrida, Larraza destacó la decisión de Plastiferro y Grupo Andreani de apostar por Plaza Huincul y señaló que ambas empresas eligieron instalarse en la ciudad antes de que el proyecto Argentina GNL de YPF y las nuevas oportunidades vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta adquirieran un lugar central en la agenda energética nacional.