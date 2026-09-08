NELIDA DORA BARO

Q.E.P.D.

10.07.1954 – 08.09.2026

El Consejo de Administración y el cuerpo de delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 08/09/2026 a las 17:30 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.

Inteligente, inquieta, única y con un corazón enorme. De esas personas que dejan huella y que nunca pasan desapercibidas.

Nos queda el orgullo de haber compartido la vida con vos, tus enseñanzas, tus historias y tantos momentos que llevaremos siempre con nosotros. Tu recuerdo vivirá para siempre en nuestra familia. Te vamos a extrañar, te amamos. Tus hijos y nietos/as.