El arquero Lautaro José Guzmán debutó en el primer equipo de El Porvenir

Nació en Cutral Co y se formó en Petrolero

El sábado pasado, en Rosario, el arquero de reserva Lautaro José Guzmán realizó su debut oficial en el primer equipo tras ingresar en reemplazo del lesionado Sergio Daniel Juárez. La modificación se produjo a los 39 minutos del primer tiempo en el partido disputado ante Central Córdoba en el Estadio «Gabino Sosa».

Guzmán, de 25 años, se incorporó a la institución para la presente temporada procedente del club Excursionistas. Previamente, el arquero realizó su etapa de formación en las divisiones inferiores de Chacarita Juniors.

El futbolista es oriundo de la localidad neuquina de Cutral Co, donde nació el 7 de septiembre de 2001. Sus inicios en la disciplina deportiva tuvieron lugar en el Club Petrolero Argentino de Plaza Huincul.