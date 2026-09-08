Bomberos voluntarios de Plaza Huincul continúa con las inscripciones para nuevos aspirantes

Se extenderá hasta el 30 de septiembre

La Asociación Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul – Central 17 informó que se encuentran abiertas las inscripciones para quienes quieran incorporarse al cuerpo de bomberos voluntarios y prestar servicio a la comunidad.

El período de inscripción se extenderá hasta el 30 de septiembre, por lo que las personas interesadas tienen tiempo durante todo el mes para presentar la documentación requerida.

Requisitos para ingresar

De acuerdo con la información difundida por la institución, los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 40 años .

. Presentar fotocopia de DNI.

Certificado de antecedentes policiales o judiciales.

Certificado de buena salud y grupo sanguíneo.

Fotocopia de partida de nacimiento.

Fotocopia de grupo familiar.

Fotocopia de acta de matrimonio o concubinato, si corresponde.

Fotocopia de cursos o seminarios realizados.

Fotocopia de carnet de conducir.

Certificado laboral o de estudios.

Acreditar residencia en Plaza Huincul .

. Certificado de no violencia de género y libre deuda alimentaria.

Presentar una carpeta colgante.

Desde la institución destacaron la importancia de la vocación, el compromiso, la capacitación y el servicio a la comunidad, valores que forman parte de la tarea cotidiana de los bomberos voluntarios.

Las personas interesadas pueden acercarse al cuartel de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul – Central 17, ubicado en Rivadavia 1035, o comunicarse a través de las redes sociales oficiales de la institución para obtener mayor información.