Abren la preinscripción para voluntarios por la visita del Papa León XIV a la Argentina

Lo anunció la Diócesis de Neuquén

La Diócesis de Neuquén anunció la apertura de la preinscripción para quienes quieran postularse como voluntarios durante la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre de 2026.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 65 años que quieran colaborar con las actividades previstas durante la visita del Santo Padre en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

De acuerdo con la información difundida por la Diócesis, los voluntarios seleccionados participarán de instancias de formación general y específica, según las tareas que posteriormente les sean asignadas.

La participación tendrá como objetivo colaborar con la organización y el acompañamiento de las distintas actividades, en un acontecimiento que convocará a miles de personas.

La preinscripción comenzó este lunes 7 de septiembre y se realiza de manera online a través del sitio habilitado para el voluntariado.

Quienes estén interesados pueden completar el formulario en acreditaciones.episcopado.org/voluntarios.

La información referida al proceso de selección y las próximas etapas será comunicada a través de los canales oficiales del voluntariado.