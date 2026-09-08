Dictaron la charla “Cartografía de la Diversidad” en el IFD N.º 14

Realizada por la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad y la dirección de Diversidad de Plaza Huincul

La propuesta estuvo dirigida a estudiantes de la institución y abordó diversidad, identidades y derechos desde una mirada social, territorial y de género.

La secretaría de la Mujer, Género y Diversidad y la dirección de Diversidad de la Municipalidad de Plaza Huincul llevaron adelante la charla “Cartografía de la Diversidad”, destinada a estudiantes del Instituto de Formación Docente (IFD) N.º 14 de Cutral Co.

La actividad se realizó en el marco de la cátedra Geografía de la Población y tuvo como eje central el abordaje de la diversidad, las identidades y el reconocimiento de derechos, incorporando una perspectiva social, territorial y de género.

Durante el encuentro, se trabajó sobre distintos conceptos y estadísticas vinculados con las diversidades y las identidades. También se generó un espacio de reflexión acerca de la manera en que los factores sociales, culturales y territoriales influyen en las experiencias de las personas y las comunidades.

Uno de los objetivos de la jornada fue brindar herramientas a las y los futuros docentes para abordar estas temáticas dentro del ámbito educativo, promoviendo espacios basados en el respeto, la inclusión y el reconocimiento de derechos.