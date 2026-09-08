Cutral Co realizará un Bici Tour en homenaje a José Héctor Rioseco

Al cumplirse tres años de su fallecimiento.

La ciudad de Cutral Co realizará el próximo domingo un Bici Tour familiar en homenaje al ex intendente José Héctor Rioseco, al cumplirse tres años de su fallecimiento. La actividad comenzará a las 14 y recorrerá distintos monumentos de la ciudad.

El punto de partida será el Monumento a los Caídos de Malvinas, ubicado en la Plaza Soldado Jorge Águila. Desde allí, los participantes recorrerán un circuito de 8,7 kilómetros que finalizará en el Parque de la Ciudad.

La propuesta estará abierta a personas de todas las edades y las inscripciones se podrán realizar en el lugar antes del inicio de la actividad.

El Bici Tour será organizado por el Club Deportivo y Cultural Municipales de Cutral Co, con el acompañamiento de la Dirección de Turismo, la Subsecretaría de Deporte y Juventud y la concejal Jesica Rioseco.

Desde la organización indicaron que se tratará de una bicicleteada familiar, destinada a promover la actividad física y el encuentro comunitario. Además, el recorrido permitirá conocer diferentes monumentos y espacios representativos de Cutral Co.

Al finalizar la bicicleteada, el Parque de la Ciudad recibirá a los participantes con stands, una feria de emprendedores y artesanos y un show musical.

También se instalarán puestos de hidratación en cada punto del circuito, con el objetivo de acompañar a quienes participen durante el recorrido.