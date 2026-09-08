Estudiantina 2026: continúan los preparativos para el festejo de las dos ciudades

La dirección de Juventud de Huincul puso sus instalaciones a disposición de los cursos para que puedan continuar con los trabajos y preparativos

Continúan los preparativos para la Estudiantina 2026, el tradicional festejo que reúne a estudiantes de Plaza Huincul y Cutral Co. En este marco, se realizó una nueva reunión informativa con los delegados de los cursos que participarán de las diferentes propuestas.

El encuentro se desarrolló en la dirección de Juventud de la Municipalidad de Plaza Huincul y estuvo destinado a avanzar en distintos aspectos relacionados con la organización del evento.

Durante la reunión también se repasaron los reglamentos correspondientes a algunas de las instancias de participación, con el objetivo de que los estudiantes conozcan las pautas previstas para cada actividad.

Además, la dirección de Juventud puso sus instalaciones a disposición de los cursos para que puedan continuar con los trabajos y preparativos de cara a la Estudiantina. Allí, los estudiantes podrán avanzar en la elaboración de sus banderas, mascotas y coreografías.

El espacio funciona para los participantes los días lunes, miércoles y viernes, de 7 a 20 horas, brindando un lugar de encuentro y trabajo para los distintos cursos que forman parte de esta edición.