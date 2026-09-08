Rentas reglamentó el plan de refinanciación de deudas y habilitó la adhesión de bancos y billeteras digitales

La dirección Provincial de Rentas reglamentó el Plan Neuquino de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia, impulsado por el gobernador Rolando Figueroa, y habilitó el procedimiento para que bancos, entidades financieras y billeteras digitales puedan adherir a la iniciativa.
La medida, establecida mediante la Resolución N° 302/DPR/26, publicada en el Boletín Oficial el pasado viernes 4 de septiembre, busca facilitar la regularización de deudas de las familias neuquinas y contribuir a recuperar su capacidad de consumo.
El programa contempla beneficios fiscales para las entidades adheridas, entre ellos una reducción del 50% en la alícuota de Ingresos Brutos sobre los intereses de los préstamos otorgados en el marco del plan y la exención del Impuesto de Sellos para las operaciones alcanzadas.
El Banco Provincia del Neuquén (BPN) fue la primera entidad en sumarse a la iniciativa. Con la nueva reglamentación, el programa quedó en condiciones de comenzar a instrumentarse a través de las entidades que adhieran.