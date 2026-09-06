Vuelco en Autovía Norte: chocó contra una vaca

Viajaba un matrimonio de 62 y 64 años

Un automóvil protagonizó un vuelco este sábado por la noche sobre la Autovía Norte, luego de impactar contra una vaca que se encontraba sobre la cinta asfáltica.

El siniestro ocurrió alrededor de las 22, a la altura del kilómetro 27. En el vehículo, un Renault Clio Mio, viajaba un matrimonio de 62 y 64 años, oriundo de la ciudad de Bariloche.

De acuerdo con la información disponible, el rodado circulaba por la autovía cuando el conductor no pudo evitar impactar contra el animal. Tras el choque, perdió el control del automóvil, que se despistó y terminó volcando en la banquina, quedando apoyado sobre el techo.

Ante la emergencia, personal del hospital de Plottier se hizo presente en el lugar. La conductora fue trasladada al nosocomio local para su evaluación, mientras que su acompañante manifestó que no requería atención médica.

Según se informó, ambos ocupantes se encontraban en buen estado de salud.

El vehículo sufrió daños como consecuencia del impacto y el posterior vuelco, por lo que debió ser retirado del lugar mediante una grúa.