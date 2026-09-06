Hubo un incendio en la zona de chacras de Plaza Huincul

No se informó oficialmente si hubo personas afectadas

Un incendio se registró este domingo por la tarde en la zona de chacras de Plaza Huincul y generó un despliegue de bomberos voluntarios, que trabajan en el sector para controlar el fuego.

El siniestro fue advertido alrededor de las 14 horas, momento en que se dio aviso a los servicios de emergencia. A partir de la alerta, una dotación de bomberos voluntarios de Plaza Huincul se dirigió hacia el área afectada para iniciar las tareas de control y evitar que las llamas se extiendan.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo personas afectadas ni se precisó la superficie alcanzada por el incendio.