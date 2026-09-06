Hubo un incendio en la zona de chacras de Plaza Huincul

Un incendio se registró este domingo por la tarde en la zona de chacras de Plaza Huincul y generó un despliegue de bomberos voluntarios, que trabajan en el sector para controlar el fuego.
El siniestro fue advertido alrededor de las 14 horas, momento en que se dio aviso a los servicios de emergencia. A partir de la alerta, una dotación de bomberos voluntarios de Plaza Huincul se dirigió hacia el área afectada para iniciar las tareas de control y evitar que las llamas se extiendan.
Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo personas afectadas ni se precisó la superficie alcanzada por el incendio.