Misión Malvinas: recorrieron 80 kilómetros a pie desde Zapala hasta Cutral Co

Ángel Uriel Espinoza y Lucas Constancio completaron durante la noche una travesía para homenajear a los caídos y veteranos de la Guerra de Malvinas.

Ángel Uriel Espinoza y Lucas Constancio completaron durante la noche una travesía iniciada en Zapala para homenajear a los caídos y veteranos de la Guerra de Malvinas.

Ángel Uriel Espinoza y Lucas Constancio llegaron este domingo a Cutral Co luego de completar un recorrido de aproximadamente 80 kilómetros a pie, como parte de la denominada “Misión Malvinas”.

La travesía comenzó el sábado en el Monumento al Soldado Argentino de Zapala y se desarrolló durante toda la noche. El objetivo de los jóvenes fue rendir homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas y contribuir a mantener presente su historia y su legado.

Tras completar el recorrido, ambos llegaron al Monumento a Malvinas de Cutral Co, donde fueron recibidos por el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, y la concejal Jesica Rioseco.

Los protagonistas señalaron que la iniciativa surgió a partir de su experiencia en el Ejército Argentino y del impacto que les generó conocer las condiciones que debieron atravesar los soldados durante el conflicto bélico de 1982.

A partir de esa experiencia decidieron llevar adelante una acción que permitiera homenajear a quienes participaron de la guerra y, al mismo tiempo, transmitir ese recuerdo a las nuevas generaciones.

Durante su llegada remarcaron la preocupación por la pérdida de memoria sobre la causa Malvinas y la importancia de generar iniciativas que permitan mantenerla presente.

“Se está olvidando mucho. Yo creo que es un símbolo que pudimos marcar nosotros”, expresaron.