Se cumple el tercer aniversario del fallecimiento de José Rioseco

Tenía 63 años y atravesaba los últimos meses de su segundo período consecutivo al frente del municipio.

El 6 de septiembre de 2023 murió el intendente de Cutral Co, José Rioseco, después de varios días de internación en Neuquén. Había llegado al final de su segundo mandato y tenía por delante un nuevo capítulo político: asumir una banca en la Legislatura provincial. No llegó a hacerlo.

Hay fechas que terminan convertidas en una referencia inevitable para una ciudad. En Cutral Co, el 6 de septiembre de 2023 quedó asociado a una de ellas.

Ese día murió José Rioseco, entonces intendente de la ciudad, después de permanecer varios días internado en Neuquén como consecuencia de una caída sufrida en su domicilio. Tenía 63 años y atravesaba los últimos meses de su segundo período consecutivo al frente del municipio.

La muerte interrumpió también una transición política que ya estaba definida.

Rioseco debía terminar su mandato el 10 de diciembre de 2023. Ese mismo día tenía previsto asumir como diputado provincial en la Legislatura de Neuquén, banca a la que había accedido como candidato del Frente de Todos. La agenda política, sin embargo, quedó truncada por su fallecimiento.

Había sido elegido para conducir nuevamente el municipio y, en paralelo, había proyectado su regreso al ámbito legislativo. La política neuquina perdió así a un dirigente que había construido buena parte de su trayectoria alrededor de Cutral Co.

Ocho años al frente del municipio

Rioseco había asumido la intendencia en 2015 y logró renovar su mandato para permanecer ocho años al frente del gobierno municipal.

Durante ese período, la obra pública ocupó un lugar central en su gestión. Pavimentación de calles, trabajos de infraestructura y obras en distintos barrios formaron parte de un programa que buscó modificar la fisonomía de una ciudad atravesada históricamente por la actividad petrolera.

Entre los proyectos más visibles quedó el Centro Cultural de Cutral Co, una obra que posteriormente llevaría su nombre y que se convirtió en uno de los espacios de referencia para actividades culturales de la ciudad.

También impulsó proyectos vinculados al desarrollo productivo y gastronómico, entre ellos la bodega y el restaurante municipal.

Pero hubo otro terreno en el que su administración buscó dejar una marca: la cultura.

El encuentro de músicos patagónicos Tremn Tahuen, que ya contaba con trayectoria en la ciudad, adquirió durante esos años una dimensión mayor y alcanzó reconocimiento nacional hasta ser declarado Fiesta Nacional.

Antes de la intendencia

Entre 2007 y 2011 había ocupado funciones vinculadas con Cultura y Deportes dentro de la administración municipal. Luego llegó a la Legislatura neuquina. En 2011 asumió una banca por la coalición UNE–Frente y la Participación Neuquina.

Años después regresaría a la política municipal para ocupar el principal despacho de la ciudad. Su recorrido muestra una característica habitual de la política de Cutral Co: la estrecha relación entre la conducción municipal, la estructura territorial y la representación provincial.

Rioseco transitó esos tres escenarios.

Los últimos días

Los últimos días de su vida estuvieron atravesados por una sucesión de acontecimientos familiares y políticos.

A fines de agosto de 2023 había sufrido una caída en su vivienda y debió ser internado en Neuquén. Su estado de salud se deterioró durante los días siguientes. El 24 de agosto murió su hermana Miryam Rioseco. José permanecía internado cuando ocurrió ese fallecimiento.

Doce días después, el 6 de septiembre, murió el intendente.

La noticia impactó directamente en la vida institucional de Cutral Co. Quedaba por resolver la conducción municipal hasta la finalización del mandato y, al mismo tiempo, quedaba vacante el proyecto político que Rioseco había comenzado a delinear para su regreso a la Legislatura.

Tres años después

Tres años después de aquel 6 de septiembre, la figura de José Rioseco continúa ligada a una etapa particular de Cutral Co.

Su paso por la intendencia dejó obras, proyectos culturales y decisiones que todavía forman parte del paisaje cotidiano de la ciudad. Pero también dejó una historia política inconclusa: la de un intendente que, después de ocho años de administrar el municipio, estaba a punto de regresar a la Legislatura.

No llegó a asumir.

El calendario político había fijado el 10 de diciembre de 2023 como el día de su despedida del municipio y, simultáneamente, como el comienzo de una nueva etapa. La muerte modificó ese desenlace.

El 6 de septiembre de 2026 se cumplen tres años de aquella interrupción. Y en Cutral Co, donde la política suele medirse también en nombres, obras y memoria, el de José Rioseco sigue siendo uno de ellos.