Más de 250 nadadores participaron del Torneo Patagónico Máster en Cutral Co

La competencia reunió a deportistas provenientes de distintas localidades de Neuquén y Río Negro

Más de 250 nadadores participaron este sábado de la segunda fecha del Torneo Clausura del Circuito Patagónico Máster, que se desarrolló en el Natatorio Municipal de Cutral Co.

La competencia reunió a deportistas provenientes de distintas localidades de Neuquén y Río Negro, además de una importante participación de nadadores locales. En total, fueron alrededor de 20 los representantes de Cutral Co que formaron parte de la jornada.

El subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín, destacó la convocatoria y la participación de deportistas de distintas localidades. “Hay 20 nadadores locales, además de Roca, Neuquén, Plottier y otros puntos del Alto Valle”, señaló.

En ese sentido, remarcó la importancia de continuar generando espacios para la práctica deportiva en la ciudad y mencionó que, en paralelo, se desarrollaban otras actividades como Newcom en el Gimnasio Municipal y que para este domingo estaba prevista una jornada de Mountain Bike.

Por su parte, el profesor César Pino explicó que el torneo está destinado a nadadores desde los 18 años en adelante, quienes compiten en diferentes estilos y categorías.