El volcán Villarrica fue elevado a alerta amarilla por un aumento de su actividad

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén informaron que actualmente no se registra una afectación directa sobre territorio argentino

El OVDAS de Chile informó un incremento de la actividad sísmica y superficial del volcán. Desde Neuquén señalaron que, por el momento, no existe afectación directa sobre territorio argentino.

El volcán Villarrica, ubicado en territorio chileno, fue elevado a alerta amarilla debido a un incremento de su actividad sísmica y superficial.

La información fue comunicada por el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), dependiente del SEGEMAR, a partir del reporte emitido por el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) de Chile.

Ante este escenario, desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén informaron que actualmente no se registra una afectación directa sobre territorio argentino ni sobre la provincia del Neuquén.

De acuerdo con el reporte, las manifestaciones de actividad observadas se mantienen restringidas a territorio chileno y a sectores cercanos al cráter.

Mientras tanto, la dirección Provincial de Protección Civil realiza un seguimiento permanente de la situación y mantiene la coordinación con los organismos especializados y las autoridades correspondientes.

Desde la provincia indicaron que continuarán monitoreando la evolución de la actividad volcánica y que se comunicará cualquier cambio que pueda resultar relevante para la población.