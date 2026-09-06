Incendio en Cutral Co: realizan una colecta para ayudar a la familia

Para reunir alimentos, ropa y dinero

Un incendio registrado durante la madrugada provocó pérdidas totales en una vivienda del barrio Progreso de Cutral Co, dejando a una familia sin sus pertenencias y con la necesidad de recibir ayuda para poder afrontar los próximos días.

Ante esta situación, familiares y vecinos iniciaron una campaña solidaria para reunir alimentos, ropa y dinero, con el objetivo de colaborar con la familia afectada y ayudarla a reconstruir lo perdido.

De acuerdo con la información difundida, se solicita especialmente ropa para dos niñas, de 7 y 14 años, además de alimentos para cubrir las necesidades cotidianas.

También se reciben colaboraciones económicas, ya que cualquier aporte puede contribuir a que la familia pueda comenzar a recuperarse tras el incendio.

Las personas que deseen colaborar pueden realizar una transferencia al alias Gisellacandia.mp.