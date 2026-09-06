Añelo: un hombre murió tras el incendio de una casilla

En el barrio La Esperanza

Una profunda conmoción generó en la comunidad de Añelo un trágico incendio ocurrido durante la madrugada de este domingo en el barrio La Esperanza. Una casilla de madera fue consumida por completo por las llamas y, durante las tareas de remoción y revisión del lugar, bomberos hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en el interior.

El hecho se registró alrededor de las 4 de la madrugada, en el sector de El Mirador. La emergencia movilizó a efectivos policiales y a bomberos voluntarios del Cuartel 22, quienes al arribar encontraron la estructura envuelta en llamas.

Ante la intensidad del fuego, el personal desplegó tareas de inmediato para controlar el incendio y evitar que las llamas alcanzaran las viviendas ubicadas en las inmediaciones.

Mientras se desarrollaban las tareas de emergencia, residentes del sector señalaron que la casilla era habitada por un hombre de apellido Segura. Según las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, conocidos de la víctima habían permanecido con él hasta aproximadamente las 22 del sábado.

Al advertir posteriormente la presencia de humo y el avance del incendio, sus allegados intentaron comunicarse reiteradamente con él a través de su teléfono celular, aunque no obtuvieron respuesta.

Una vez sofocado el incendio, los bomberos comenzaron con la remoción de los restos de la estructura. Fue durante esas tareas cuando localizaron el cuerpo sin vida en el interior de la casilla.

Tras ser informada del hallazgo, la fiscal Galia Borelli, a cargo de la Fiscalía Vaca Muerta Sur, dispuso las primeras medidas investigativas para determinar las circunstancias en las que se produjo el incendio y establecer las causas del fallecimiento.