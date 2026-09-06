Incendio durante la madrugada provocó pérdidas totales en una vivienda de Cutral Co

Se registró en inmediaciones de las calles Mitre y San José

Un incendio de importantes dimensiones provocó pérdidas totales en una vivienda de Cutral Co durante la madrugada de este domingo. El siniestro se registró en inmediaciones de las calles Mitre y San José y requirió la intervención de dos dotaciones de bomberos voluntarios de Cutral Co.

El alerta ingresó alrededor de las 00:55, a partir de llamados realizados por vecinos y efectivos policiales que advirtieron sobre el incendio. Tras activar la sirena, la primera dotación, integrada por cinco voluntarios, salió hacia el lugar aproximadamente siete minutos después.

Durante el desplazamiento, el jefe de dotación observó la magnitud de la columna de humo y solicitó el apoyo de un camión de abastecimiento. Así, una segunda unidad, con otros tres voluntarios, fue movilizada hacia el sector.

Al arribar, los bomberos encontraron un incendio generalizado en la vivienda, cuya puerta de acceso se encontraba abierta. Según explicaron desde el cuartel, se desconoce quién la abrió o en qué circunstancias, ya que al momento de la llegada del personal ya estaba en esa condición.

Las dotaciones trabajaron en la extinción de las llamas y posteriormente realizaron tareas de enfriamiento para evitar una eventual reignición. Como consecuencia del fuego, la vivienda sufrió pérdidas totales.

El operativo se extendió hasta aproximadamente las 2:25, cuando las dotaciones regresaron al cuartel. Allí, el personal continuó con el acondicionamiento de los móviles y del equipamiento utilizado durante la intervención, tareas que finalizaron cerca de las 4 de la madrugada.

Por el momento, no se informaron las circunstancias que habrían originado el incendio.