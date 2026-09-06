Cutral Co: el IFD N.º 1 realizará un taller sobre el juego como recurso para enseñar Matemática

tendrá una acreditación de 50 horas.

El Instituto de Formación Docente (IFD) N.º 1 de Cutral Co llevará adelante el taller “Creando puentes entre el Nivel Inicial y Primario: el juego como recurso para pensar la enseñanza de la Matemática”, una propuesta de formación destinada a docentes de ambos niveles.

La capacitación está destinada a profesores de Nivel Inicial y Primario y tendrá una acreditación de 50 horas.

El taller se desarrollará en dos jornadas, previstas para el 25 de septiembre y el 16 de octubre, en el horario de 14 a 18 horas, en las instalaciones del IFD N.º 1 de Cutral Co.

Desde la institución señalaron que los cupos son limitados, por lo que quienes estén interesados deberán completar previamente el formulario de inscripción online.

Para realizar consultas, también se encuentra disponible el correo electrónico investigacion.extension.ifd1@gmail.com.