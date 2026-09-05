Turistas chilenos sufrieron un vuelco en la ruta 237

Iba una mujer y un hombre entre los 30 y los 35 años, oriundos de Chile

El incidente vial ocurrió el viernes por la tarde. Un Peugeot sufrió un vuelco y despiste, aseguran que el auto dio unos cuatro tumbos.

En el vehículo iba una pareja, oriunda de Chile, que fueron trasladados hacia el hospital de Picún Leufú para ser asistidos por heridas de diversa consideración, pero estaban concientes al momento de ser atendidos por el personal de salud.

De acuerdo a la información del cuartel de Bomberos Voluntarios de Picun Leufú, el accidente de tránsito tuvo lugar a las 11.38 sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetros 1365.

Indicaron que los ocupantes iban en un Peugeot 206, de color azul. Ambos “sufrieron lesiones de diversa consideración”, indicaron desde el cuartel.

Los dos turistas de nacionalidad chilena, un hombre y una mujer de entre 30 y 35 años, viajaban desde la cordillera y al pasar por Picún protagonizaron un vuelco tras salirse de la calzada.

“Estaban los dos ocupantes conscientes, pudieron salir por sus propios medios. El auto tuvo un principio de de incendio, pero fue sofocado inmediatamente por los los automovilistas que pasaron justo minutos después del accidente”, detalló Venancio, jefe de bomberos, al diario LMN.