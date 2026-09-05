Se realizó la asamblea en Petrolero y hay nuevas autoridades

"Llegamos al final del primer paso, del objetivo que teníamos que era ser nueva conducción", dijo Ochova al finalizar

Ahora sí, Marcos Ochova está al frente del club Petrolero, tras la realización de la asamblea.

Como estaba previsto, ayer a las 20 h se realizó la asamblea de socios para aprobar balances y renovar las autoridades. Ochova dijo al terminar la asamblea “llegamos al final del primer paso, el objetivo que teníamos de ser nueva conducción, es una tamaña responsabilidad para estar a la altura de este club”.

Aseguró que se conformarán subcomisiones o equipos de trabajo en fútbol y básquet. Y que ya tienen agenda de trabajo para la semana próxima.

Sobre la situación contable, Ochova dijo que no está presentado el balance 2025, que se van a revisar los números, pero en principio la profesional que elaboró los balances anteriores dijo que el club está en orden