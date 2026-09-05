Se realizó la asamblea en Petrolero y hay nuevas autoridades

Ahora sí, Marcos Ochova está al frente del club Petrolero, tras la realización de la asamblea.
Como estaba previsto, ayer a las 20 h se realizó la asamblea de socios para aprobar balances y renovar las autoridades. Ochova dijo al terminar la asamblea “llegamos al final del primer paso, el objetivo que teníamos de ser nueva conducción, es una tamaña responsabilidad para estar a la altura de este club”.
Aseguró que se conformarán subcomisiones o equipos de trabajo en fútbol y básquet. Y que ya tienen agenda de trabajo para la semana próxima.
Sobre la situación contable, Ochova dijo que no está presentado el balance 2025, que se van a revisar los números, pero en principio la profesional que elaboró los balances anteriores dijo que el club está en orden