Pagan las becas Gregorio Álvarez recién aprobadas

Para el nivel inicial y el primario será la cuota única y para la secundaria la cuota 1

Desde el gobierno se informó que las becas Gregorio Álvarez recientemente aprobadas cobrarán el próximo 7 de septiembre, en todos los niveles.

En un breve comunicado se informó que se pagarán las becas “recientemente aprobadas”, es decir los trámites que habían quedado pendientes de la última etapa de inscripción. Y que corresponden a todos los niveles de esa última aprobación.

En el caso del nivel superior, se pagará la cuota septiembre.

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